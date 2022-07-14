Светлана Лобода прокомментировала новость о том, что Тилль Линдеманн встречался с ней за деньги

Светлана Лобода

Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о ее “проплаченном пиар-романе” с Тиллем Линдеманном. Так, в СМИ обсуждают, что певица якобы платила лидеру Rammstein по 150 тысяч долларов за каждое появление с ней перед папарацци.

Поводом для таких новостей стали слова продюсера и концертного директора Кирилла Чибисова: Придумала эту историю продюсер певицы Нателла Крапивина. Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, “переборщила с пластикой”. Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал,

— рассказал он изданию “Комсомольская правда”.

Лобода прокомментировала эти новости в своем инстаграме*. Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала “Как избежать наказания за убийство”? — написала в сторис певица.

Лободу давно подозревали в отношениях с Тиллем Линдеманном: артисты попадали в объективы фотографов и проводили время вместе. Весной 2018 года Лобода родила второго ребенка, дочь Тильду. Хотя имени отца девочки певица не называла, многие считают, что ребенка она родила именно от Линдеманна: поклонники даже предположили, что Светлана назвала дочь в его честь.

Чибисов, однако, заявил, что это не так, и ребенка певица родила от женатого любовника, который расстался с ней еще до родов. Сама Лобода отношения с Линдеманном и информацию об отце Тильды не комментировала.

Чибисов уже не в первый раз рассказывает о жизни Лободы: так, ранее он заявил, что певица отказалась от украинского гражданства и получила паспорт Мальты, что сама Лобода позже опровергла. Откуда у Чибисова информация о певице, неизвестно.

Ранее Светлана Лобода столкнулась с резкой критикой в сети после того, как высказалась против военной спецоперации РФ на Украине. После начала спецоперации певица отправилась в Европу, где работала волонтером и помогала беженцам с Украины.

Также ранее стало известно о том, что Светлане Лободе, как и другим украинским артистам, выступившим против военной спецоперации, запретили въезд в Россию на 50 лет. Кроме того, певица попала в список нежелательных артистов и на Украине.

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