Светлана Лобода осудила всех звезд поддерживающих спецоперацию

«Они молчат и выбрали другую позицию. После 24 февраля все изменилось таким образом, что каждый человек выбрал для себя путь. Мы не можем осуждать этих людей. Мы можем осуждать тех людей, которые говорят, что они за спецоперацию. Они не ведают, что говорят. Это большая часть населения», — сказала она.