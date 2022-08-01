Светлана Лобода осудила всех звезд поддерживающих спецоперацию

Украинская певица Светлана Лобода поделилась мнение об артистах, которые поддерживают спецоперацию в ее стране.
По ее словам в беседе с журналистом Ноэ Сулаберидзе на YouTube, таких людей можно осуждать, поскольку они не знают, о чем говорят.
«Они молчат и выбрали другую позицию. После 24 февраля все изменилось таким образом, что каждый человек выбрал для себя путь. Мы не можем осуждать этих людей. Мы можем осуждать тех людей, которые говорят, что они за спецоперацию. Они не ведают, что говорят. Это большая часть населения», — сказала она.
Украинская певица также подчеркнула, что якобы вся интеллигенция выехала. Сама она наотрез отказалась возвращаться в Россию, где ранее давала концерты и зарабатывала деньги.