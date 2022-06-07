Светлана Лобода готова спеть перед россиянами за 70 тысяч евро

Лобода выкладывала в социальные сети различные ролики, в которых со слезами на глазах говорила о происходящем в родной стране. Примечательно, что в искренность и бескорыстность знаменитости верят далеко не все. Так, певец Андрей Данилко уже успел осудить коллегу за «крокодильи слезы».