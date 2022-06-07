Светлана Лобода готова спеть перед россиянами за 70 тысяч евро

Украинская певица, исполнительница хита «Твои глаза» Светлана Лобода призналась, что готова выйти на российскую сцену за щедрый гонорар. Об этом сообщила экс-продюсер звезды, а теперь и пресс-секретарь Нателла Крапивина.
Звезда не собирается отказываться от выступлений перед поклонниками. По словам Крапивиной, вокалистка готова исполнять свои композиции лично для заказчиков на различных мероприятиях.
«Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 [тысяч] евро на корпоративные мероприятия», – заявила пресс-секретарь в комментарии для РЕН ТВ.
Отметим, что ранее Лободе и ряду других артистов запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. Подобное решение было принято на фоне критики артисткой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Лобода выкладывала в социальные сети различные ролики, в которых со слезами на глазах говорила о происходящем в родной стране. Примечательно, что в искренность и бескорыстность знаменитости верят далеко не все. Так, певец Андрей Данилко уже успел осудить коллегу за «крокодильи слезы».