Светлана Бондарчук дала интервью Надежде Стрелец: о светской жизни в 90-х, Ксении Собчак, Моргенштерне, бывшем муже и вынужденных эмигрантах

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Светлана Бондарчук

На YouTube-канале Надежды Стрелец вышло интервью со Светланой Бондарчук. В нем светская львица рассказала о том, как научила российских звезд “правильно выглядеть” на красной дорожке, об отношениях с бывшим мужем и о том, что ей не нравится в вынужденных эмигрантах, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. Spletnik собрал самые интересные цитаты.

О вкладе в судьбу Ксении Собчак

Ксения Анатольевна, я напомню. Когда Федор Сергеевич [Бондарчук] снимал для СТС новогоднюю ночь, нужды были новые герои. Я говорю: “Надо Ксению Собчак снять”, он говорит: “Почему?”. Ксюшу вообще никто не знал тогда, просто она как явление, дочка Собчака, с Ульяной Цейтлиной, такая яркая. Я ее притащила на первые съемки. Я Федору говорю: “Федор, ее точно надо снять. Мне кажется, за этими людьми будущее”.

О том, как зародилась светская жизнь в постсоветской Москве

Сначала был клуб Art Pictures на Фрунзенской набережной. Это было такое арт-пространство, вообще первое такое место московское, которое придумали Федор, Степа Михалков, Сережа Кожевников.Это было культовое место Москвы, куда приходили все. Это 90-е, это “каждой твари по паре” — и артисты, и бандиты, и девушки разные. У меня смешная история с Меньшиковым. Культовая фигура, вдруг он приходит после какого-то театрального показа в эту галерею. Я как самая смелая говорю: “Я подойду и познакомлюсь с ним, девочки”. Помню, что у меня был какой-то флаер, который я должна вручить Олегу, чтобы он пришел туда. Я дожидаюсь момента, когда он выходит, чтобы поймать машину, бегу за ним, говорю: “Олег, я вас приглашаю, приходите”. Он очень интеллигентно меня поблагодарил, взял флаер и не пришел.

О красной дорожке тогда и сейчас

И сегодня пара Бондарчука и Полины выглядит фантастически красиво, это объективно, но когда это был наш путь, это вообще был нонсенс, что люди так могут выйти на красную дорожку и нести себя, в хорошем смысле. Как-то фотографироваться и правильно выглядеть. У меня была такая история, когда я пыталась всем объяснить: “Понимаете, красная дорожка. Ну посмотрите картинки, все должны быть в вечерних нарядах”. В какой-то год я даже заморочилась, там, Оксане Фандере какие-то платья привозила, хотя я не стилист. Я хотела, чтобы были красивые актрисы. Когда первый раз мы куда-то выходили, я пошла тогда и купила платье Gucci, какое-то культовое, никто меня тогда не предлагал наряжать. Для меня это был поступок. 5000 долларов, сейчас это большие деньги, а тогда космические, но я сказала: “Нет, это должно быть так, потому что я должна показать, что нельзя больше приходить в шлепанцах, в шортах и в этих ситцевых платьях”.

О бывшем муже

Моя лично задача — сохранить правильные отношения, родительские, фундаментально родственные, это тоже возможно, и я считаю, что это единственный путь. Особенно когда ты публичный человек. Для меня поговорить с человеком, который много лет был самым близким, и остаться при этом в человеческих отношениях, это великое счастье. Когда-то меня можно было завести, я же человек, кто-то что-то сказал. Но в последние лет шесть я собралась и поняла, что должна сама все это оценивать. Очень важно, кто рядом с тобой. Когда это человек или люди, которые тебя стабилизируют и говорят, что все хорошо, дают это ощущение, тогда проще это дается. Пока ты агрессируешь, у тебя ничего не будет, ты не можешь встретить человека на эмоции агрессии, трагедии. Самое бессмысленное — сидеть на кухне с подружками, пить шампанское и обсуждать, какой он козел.

О Моргенштерне (признан иностранным агентом)



Я фанатка Моргештерна. Я считаю его один из самых харизматичных, умных. Вот то, что он ругается матом — ну, русский мат, он такой, крепкий. Возможно, если бы он все это говорил на английском, было бы помягче, но ему даже это идет. В Америке он был бы мега-звезда. Да, он такой протестный, да, как он выглядит, не всем понятно. Я тоже не уверена, что надо было колоть себе татуировки на лице, но это как про попу Ким Кардашьян : “Не было бы попы, не было бы Ким”. Возможно, чтобы на Моргенштерна изначально обратили внимание, надо было сделать что-то странное.

О вынужденных эмигрантах

Каждый имеет право на свой выбор, на взгляд, как он видит это, но я против любого проявления агрессии, призыва к таким действиям. Если человек уехал — это его выбор. Самое ужасное, когда человек уехал и оттуда агрессивно призывает, что нам здесь делать. Вот это история так себе. Которые особенно не давно уехали, а вот они вчера уехали, они знают, скажем так, правила жизни сегодня. Они есть, они возникли, надеюсь они не на тысячелетия. Но сейчас есть обстоятельства, есть правила, они прописаны исторически, мы находимся сейчас в такой фазе. Ты не можешь оттуда звонить людям сюда и рассказывать, что нам здесь делать.

О новых реалиях

Нельзя втягиваться и быть радикально настроенными, это ни к чему не приведет. Мы находимся в эпицентре. Я как русский человек люблю путешествовать, но эмиграция – это не моя история. Я хочу, чтобы какой-то здравый смысл восторжествовал и чтобы мы пришли к какому-то правильному миру во всем мире. Кто бы мне сказал 4 месяца назад, что эти банальные детские фразы из школы будут иметь такой глубокий смысл, я бы сказала: “Ребята, ну прекратите, этого не может с нами произойти”. Все, что мы можем сегодня себе пожелать — это быть добрее. Если есть возможность не общаться с людьми, которые тебя могут заводить, то сделайте себе такой подарок.