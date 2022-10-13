Света не будет: Шмыгаль заявил, что Украина должна сократить энергопотребление на 25%

Украина должна сократить энергопотребление на 25%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщают украинские СМИ.
По его словам, это необходимо для того, чтобы не было веерных отключений.
В связи с этим он еще раз обратился к украинцам с призывом уменьшить потребление электроэнергии вечером.
Премьер добавил, что накануне суммарная экономия за счет уменьшения потребления составила только 10%, то есть на 15% меньше необходимого.
Напомним, массированные ракетные удары российской армии по энергетическим объектам лишают Украину электричества и терминалов американской связи Starlink.
Целями ВС РФ стали значимые объекты Украины, которые использовались для передачи данных и коммуникации украинских войск.