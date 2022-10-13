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Света не будет: Шмыгаль заявил, что Украина должна сократить энергопотребление на 25%

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pxhere.com

Украина должна сократить энергопотребление на 25%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщают украинские СМИ.

По его словам, это необходимо для того, чтобы не было веерных отключений.

В связи с этим он еще раз обратился к украинцам с призывом уменьшить потребление электроэнергии вечером.

Премьер добавил, что накануне суммарная экономия за счет уменьшения потребления составила только 10%, то есть на 15% меньше необходимого.

Напомним, массированные ракетные удары российской армии по энергетическим объектам лишают Украину электричества и терминалов американской связи Starlink.

Целями ВС РФ стали значимые объекты Украины, которые использовались для передачи данных и коммуникации украинских войск.

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