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    Сверхпопулярную Nintendo Switch будет ещё сложнее купить. Компания снижает планы по объёмам выпуска консоли

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сверхпопулярную Nintendo Switch будет ещё сложнее купить. Компания снижает планы по объёмам выпуска консоли

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    Компания Nintendo рассказала о том, что в текущем финансовом году, который у неё начался в апреле, она планирует выпустить лишь 20 млн приставок Switch.  


    Для Nintendo это далеко не самый большой показатель, так как это на 30% меньше, чем компания реализовала в 2020 финансовом году. 

    В 2021 финансовом году изначально Nintendo планировала выпустить те же 30 млн, но в итоге планы пришлось скорректировать до 23 млн. Как видим, для нового 12-месячного периода компания снизила цели ещё сильнее. К слову, возможно, потому что в прошлом году ей не удалось выпустить даже 23 млн консолей — этих данных пока нет. 

    Причиной пересмотра планов Nintendo является сохраняющийся дефицит комплектующих. При этом спрос на Switch остаётся очень значительным, благодаря чему консоль продаётся зачастую лучше PlayStation 5 и Xbox Series. 

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