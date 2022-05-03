Сверхпопулярную Nintendo Switch будет ещё сложнее купить. Компания снижает планы по объёмам выпуска консоли

загрузка...

Компания Nintendo рассказала о том, что в текущем финансовом году, который у неё начался в апреле, она планирует выпустить лишь 20 млн приставок Switch.





Для Nintendo это далеко не самый большой показатель, так как это на 30% меньше, чем компания реализовала в 2020 финансовом году.

В 2021 финансовом году изначально Nintendo планировала выпустить те же 30 млн, но в итоге планы пришлось скорректировать до 23 млн. Как видим, для нового 12-месячного периода компания снизила цели ещё сильнее. К слову, возможно, потому что в прошлом году ей не удалось выпустить даже 23 млн консолей — этих данных пока нет.

Причиной пересмотра планов Nintendo является сохраняющийся дефицит комплектующих. При этом спрос на Switch остаётся очень значительным, благодаря чему консоль продаётся зачастую лучше PlayStation 5 и Xbox Series.