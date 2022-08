Свекла с белыми прожилками: можно ли ее есть

Разрезав купленную на рынке свеклу, не стоит сразу же бежать выяснять отношения с продавцом, если вы увидели белые кольца. Такие прожилки не свидетельствуют о химикатах, которыми был напичкан овощ. Во-первых, это может указывать на сорт свеклы под названием борщевая. Ее активно используют при варке наваристого первого блюда. Во-вторых, свекла с белыми прожилками может рассказать о том, как же ее выращивали. И снова обратим ваше внимание на то, что речь пойдет не о химии.

В нашей сегодняшней статье вы узнаете, какие факторы влияют на образование белых колец в свекле. Также станет известно, можно ли употреблять такой овощ в пищу, безопасно это или же нет.

Свекла с белыми прожилками: о чём это свидетельствует

Неблагоприятные погодные условия

Жесткие белые прожилки могут появиться в результате длительной засухи либо же долгих дождей. Также они могут указывать на неправильный полив свеклы. Если не поливать овощ регулярно, то вы неминуемо столкнетесь с этой проблемой.

Бедная почва

Если не обогатить землю калием и переусердствовать с азотистыми удобрениями и органикой, то, разрезав свеклу, вы непременно увидите белые кольца. К тому же чрезмерное количество таких добавок повысит уровень нитратов в овоще, что крайне нежелательно. Излишек этого вещества накапливается чаще всего в крупных плодах, потому рекомендуем выбирать свеклу небольшого размера.

Кислая почва

Этот овощ уж точно нельзя назвать любителем земли с высокой кислотностью. При желании вырастить хороший урожай свеклы без жестких прожилок стоит заняться раскислением почвы заблаговременно.

Плохие семена

Безусловно, качество семян — одна из причин, по которой в свекле могут образоваться белые кольца. Вот почему следует очень старательно их выбирать. Старые семена не подходят для выращивания отменной свеклы.

Можно ли есть такой овощ с белыми кольцами

Опираясь на причины появления жестких прожилок в свекле, можно смело говорить, что ничего страшного в этом нет. Овощ с этой характерной особенностью выбрасывать не стоит. К тому же опытные хозяйки рекомендуют брать такую свеклу для приготовления борща. Ведь тогда это ароматное первое блюдо приобретает насыщенный вкус, и другие овощи не окрашиваются.

Как видите, своевременный полив, подбор качественных семян и правильной почвы позволит вам не опасаться появления жестких прожилок в свекле. А раз вам довелось приобрести такую на рынке, помните, что вреда вашему организму она не принесет. Можете быть спокойны!

