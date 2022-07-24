Сведения об уничтоженных российской армией РСЗО HIMARS вызвали истерику у Арестовича

Сообщения об уничтожении ВС РФ американских реактивных систем залпового огня HIMARS вызвали истерику у советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Сразу же после того, как Минобороны РФ отчитались о ликвидации четырех американских установок, Арестович тут же выступил с заявлением, что у российской армии якобы усиливается «боязнь» перед HIMARS. Он заверил, что Киев ждет еще одну партию РСЗО.
«Американцы передают еще четыре установки HIMARS. Буквально единицы западного вооружения точечно выигрывают ситуацию на отдельных участках фронта», — заявил украинский политик.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Украина получит в качестве военной помощи от США и их союзников порядка 20 единиц РСЗО HIMARS, 12 из них уже отправлено в Киев.