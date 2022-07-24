Сведения об уничтоженных российской армией РСЗО HIMARS вызвали истерику у Арестовича

Сразу же после того, как Минобороны РФ отчитались о ликвидации четырех американских установок, Арестович тут же выступил с заявлением, что у российской армии якобы усиливается «боязнь» перед HIMARS. Он заверил, что Киев ждет еще одну партию РСЗО.