Свеча из масла: как сделать вечный светильник

Совсем недавно я научилась делать красивейшие декоративные свечи своими руками. Теперь вообще не покупаю их в магазине и, кстати, задумываюсь, может быть заняться массовым производством? Такая свеча из масла практически вечная, а декор можно сделать любой. Она станет украшением любого помещения. Рассказываю, как сделать свечу в стакане пошагово.

Декоративный светильник — свеча из масла

Возьмите стеклянный стакан или любую другую емкость из стекла. Для вечной свечи я, например, использовала «некомплектные» стаканы, которых осталось 2-3 штуки из набора, а также небольшие стеклянные вазочки, которые так никогда и не использовались по назначению. На дно стакана я наклеила искусственные цветы, листья и разные мелочи из искусственных букетов. При желании туда можно поместить все, что угодно, но главное хорошо зафиксировать все это. Я использовала клеевой пистолет — это самый надежный способ крепления. Также внутри свечи из масла классно смотрятся круглые декоративные камушки. А еще можно насыпать ракушек. Но, опять же, все, что легко всплывает в воде нужно хорошенько зафиксировать на дне стеклянной емкости. А теперь залейте всю эту красоту обычной водой — примерно на две трети высоты стакана. Сверху на воду аккуратно влейте масло. Я брала самое обычное и недорогое подсолнечное, но обязательно рафинированное и без запаха. Если стакан широкий, наливайте на 1 см, ели узенький и высокий — на 2 см. Не переживайте, что масло смешается с водой. Просто подождите, пока все оно не поднимется наверх и полностью не отделится от жидкости. Теперь делаем фитиль для вечной свечи. Берем обычную пластиковую бутылку и отрезаем донышко, чтобы оно поместилось по диаметру в стакан. Внутри горячим шилом или гвоздем делаем маленькое отверстие. Внутрь продеваем небольшой кусочек ткани или толстую нить. Сначала хорошенько пропитайте нить маслом с обеих сторон, а потом положите в стакан. Нить не должна доставать до воды, потому нижний ее кусочек должен быть совсем коротким. Вот и все, декоративная свеча своими руками готова. Зажгите ее и наслаждайтесь сочетанием воды внизу и огня наверху!

Я еще добавляю в подсолнечное масло пару капель эфирного, получается ароматерапия! Фитиль не нужно будет менять примерно с месяц, но это зависит от объема стакана и количества масла. Следите за уровнем и периодически доливайте масло.

