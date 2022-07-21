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Suzuki возродила Grand Vitara. На выбор доступны два гибрида

Suzuki возродила Grand Vitara. На выбор доступны два гибрида

Компания Suzuki представила новый среднеразмерный кроссовер Grand Vitara, который был создан при помощи глубокой модернизации компактной Vitara LY образца 2015 года. Новый автомобиль объединил технологии Suzuki и Toyota, а также получил две разные гибридные силовые установки.


Разработчики создали новый дизайн, постаравшись сделать Grand Vitara максимально привлекательной и современной. Капот, двери, крылья и крыша унифицированы с недавно представленным Toyota Hyryder, а фары и фонари придумали с нуля.

Габаритные размеры автомобиля составляют 4345 х 1795 х 1645 мм при колёсной 2600 мм. Она стала длиннее предыдущей Vitara на 170 мм, а колёсная база выросла на 100 мм.

Suzuki возродила Grand Vitara. На выбор доступны два гибрида

Покупателям предложат «мягкий» гибрид (с передним либо полным приводом) и «параллельный» гибрид (передний привод). В первом случае 1,5-литровый бензиновый двигатель Suzuki K15C будет дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность составит 103 л.с. при 137 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии здесь может быть либо классический шестиступенчатый «автомат», либо пятиступенчатая «механика».

«Параллельный» гибрид сочетает в себе 1,5-литровый 92-сильный бензиновый ДВС от Toyota и 79-сильный электродвигатель с общей отдачей 114 л.с. Трансмиссия — электромеханический вариатор eCVT, а запас хода от литий-ионной батареи (в электрическом режиме) составляет 25 км.

Suzuki возродила Grand Vitara. На выбор доступны два гибрида

Производство новинки наладят на индийском заводе Maruti Suzuki, откуда автомобиль будут поставлять индийским дилерам и в другие развивающиеся страны.

Suzuki авто
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RusNewsToday24
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