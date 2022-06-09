Суздальцев: Зеленский сам себя лишил шанса на встречу с Путиным

Решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против руководства России, лишило его возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог Андрей Суздальцев.
«Это говорит о том, что иностранные кураторы Киева поняли, что встречи (Путина и Зеленского — Прим. Ред.) все-таки не будет. Когда все руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога», — пояснил специалист.
Отметим, что Зеленский подписал указ, на основе которых Украина вводит санкции в отношении Путина. Такое решение, подчеркнул политолог, ставит Зеленского в заложники. Президент Украины этим шагом продемонстрировал полную лояльность Западу и готовность и дальше выполнять его указания.