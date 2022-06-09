Суздальцев: Зеленский сам себя лишил шанса на встречу с Путиным

«Это говорит о том, что иностранные кураторы Киева поняли, что встречи (Путина и Зеленского — Прим. Ред.) все-таки не будет. Когда все руководство находится под санкциями, какие могут быть переговоры? Они сами себе объявили невозможность для какого-то диалога», — пояснил специалист.