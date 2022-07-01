Суздальцев предрек катастрофу Западу в случае отправки новейшего оружия НАТО на Украину

Поставки современных образцов западного вооружения с Запада не повлияет кардинальным образом на ход спецоперации. Об этом заявил политолог Андрей Суздальцев.
Он подчеркнул, что ВС РФ используют на Украине не весь свой арсенал. Например, не задействованы самолеты шестого поколения. При этом Суздальцев напомнил, что советское и российское оружие давно зарекомендовало себя надежностью. А американские гаубицы M-777 после первого же применения отправляются в ремонт.
«Россия не откажет себе в удовольствии пообщаться с F-16 в украинском небе. Представьте, если их РФ или армии ЛНР/ДНР заберут себе в качестве трофея. Это будет катастрофа для Запада, потому что они продавали их по всему земному шару», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что украинцы распродают в даркнете поставленное ВСУ западное вооружение.