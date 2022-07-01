Суздальцев предрек катастрофу Западу в случае отправки новейшего оружия НАТО на Украину

«Россия не откажет себе в удовольствии пообщаться с F-16 в украинском небе. Представьте, если их РФ или армии ЛНР/ДНР заберут себе в качестве трофея. Это будет катастрофа для Запада, потому что они продавали их по всему земному шару», — отметил эксперт.