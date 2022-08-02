существующие попытки создать метавселенную обречены на провал

Множество коммерческих компаний наперегонки рвутся в метавселенные, пытаясь застолбить там себе место. Но реальность такова, что пока ещё никто не понимает, что такое метавселенные и зачем, а главное — кому они нужны.

«Метавселенная появится, но я не верю, что все нынешние попытки корпораций целенаправленно построить метавселенную увенчаются успехом», — написал основатель Ethereum Виталик Бутерин у себя в Twitter.





Таким образом разработчик ответил на сообщение бывшего геймера и соучредителя компании Dialectic Дина Эйгенманна (Dean Eigenmann) о том, что идея метавселенной не будет реализована за счёт финансирования венчурным капиталом, имея ввиду Meta*.

«Я все ещё не верю, что лучшая метавселенная будет создана теми способами, которыми привыкли работать венчурные капиталисты. В настоящее время индустрия находится в таком состоянии, что я лучше буду бить баклуши в World of Warcrfat, чем играть в половине этого метавселенского дерьма».

Сама концепция и понятие метавселенной остается расплывчатым, «метавселенной» сегодня принято называть сеть трёхмерных виртуальных миров, где люди могут взаимодействовать между собой, совершать сделки, вести бизнес, а блокчейн будет выступать в качестве бухгалтерской книги взаимодействий между пользователями.

Корпорация Meta* стала первой крупной публичной компанией, сделавшей упор на создание своей версии метавселенной, однако пока бывший Facebook* не добился каких-то существенных результатов. Согласно отчету за II квартал 2022 года, Reality Labs — сегмент компании, занимающийся созданием метавселенной, показал квартальный убыток в $2,81 млрд, а за полгода убыток составил $5,78 млрд.

*компания Meta и её соцсети признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ