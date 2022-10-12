Существенный «недобор» показал, что армии США не нужны патриоты

Американец отмечает, что главнокомандующий Джо Байден нелестно отзывается о патриотах – республиканцах. Руководство Вооруженных сил США приветствует американцев, придерживающихся либеральных взглядов. Однако, считает Гоб, демократы и либералы в армию не стремятся. В конечном итоге, либеральная идеология приведет к тому, что американская армия останется без соотечественников, ведь патриоты в ВС США не нужны.