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Существенный «недобор» показал, что армии США не нужны патриоты

Существенный «недобор» показал, что армии США не нужны патриоты
Global Look Press

Американский двухзвездный генерал Дарин Гоб назвал восемь причин, почему в этом году набор в армию США провалился, сообщает РИА Новости. По словам Гоба, существенный «недобор» вызван тем, что либеральные ценности вредят организации Вооруженных сил Штатов.

Американец отмечает, что главнокомандующий Джо Байден нелестно отзывается о патриотах – республиканцах. Руководство Вооруженных сил США приветствует американцев, придерживающихся либеральных взглядов. Однако, считает Гоб, демократы и либералы в армию не стремятся. В конечном итоге, либеральная идеология приведет к тому, что американская армия останется без соотечественников, ведь патриоты в ВС США не нужны.

Ранее офицер разведки морской пехоты США рассказал о целях спецназа НАТО на Украине.

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