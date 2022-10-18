Суровикин: ВСУ наращивают группировку для прорыва обороны армии России

Украинская армия стягивает все резервы, в том числе слабо подготовленную тероборону, для попытки прорыва российской обороны. Такое заявление в беседе с журналистами сделал командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Высокопоставленный командующий отметил, что обычно такого рода подразделения отличаются упадком морального духа. По словам Суровикина, украинские власти также применяют заградотряды, чтобы солдаты не бежали с поля боя.
«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение», — сообщил командующий.
По словам Суровикина, российская армия не стремится к высоким темпам наступления в ходе выполнения боевых задач на полях военной спецоперации. Генерал армии отметил, что «мы… методично перемалываем противника и продвигаемся, бережем жизни наших солдат и гражданских».