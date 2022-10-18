Суровикин: ВСУ наращивают группировку для прорыва обороны армии России

«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение», — сообщил командующий.