Суровая реальность или 5 млн рублей за китайский кроссовер. В России начались продажи Changan Uni-K

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



В каталоге дилерского холдинга «Авилон» появился новый кроссовер Changan Uni-K, который доступен в единственной комплектации Flagship по цене 4 979 900 рублей.





В наличии имеет пока всего шесть автомобилей, которые оснащены 226-сильным турбированным двигателем объёмом 2 литра, «автоматом» и полным приводом. Возможно, с появлением других моделей цена немного снизится, но вряд ли радикально.

Changan Uni-K в версии Flagship включает полностью светодиодную оптику, систему голосового управления, беспроводную зарядку для смартфона, встроенный видеорегистратор и акустическую систему Hi-End с 7 динамиками.





Также есть адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамная крыша с люком — самая большая среди всех китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Предусмотрены обогрев лобового стекла и сидений заднего ряда, причем у передних кресел вентилируются и греются не только подушки, но и спинки. Двухзонный климат-контроль оснащен функцией автоматической ионизации воздуха.





Чтобы купить автомобиль, достаточно оформить заказ и внести небольшую предоплату. Выдачу автомобиля дилер на Волгоградском проспекте проводит уже на следующий день после внесения аванса.