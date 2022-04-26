Супружеская пара из Ямала получила денежный сертификат за 50 лет совместной жизни

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Уроженцы села Газ-Сале Тазовского района Магомед и Зульфия Амирхановы отпраздновали золотую свадьбу. В честь радостного события им вручили денежный сертификат и памятную медаль «За любовь и верность», пишет сайт «Красный Север».
Глава ямальского района Василий Паршаков рассказал о «золотых юбилярах» в соцсетях. Семья Амирхановых образовалась в 1972 году. Супруги более 30 лет работали на благо региона, вырастили двоих сыновей и дали им лучшее воспитание.
Власти Ямала поощряют супругов за долголетие совместной жизни с 2020 года. Такую инициативу предложил глава региона Дмитрий Артюхов. Теперь за каждый год семейного стажа положена выплата в размере 1 тысяча рублей. Сертификаты вручают в юбилейные годы 50, 55 лет и далее.
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