Супружеская пара из Ямала получила денежный сертификат за 50 лет совместной жизни

Власти Ямала поощряют супругов за долголетие совместной жизни с 2020 года. Такую инициативу предложил глава региона Дмитрий Артюхов. Теперь за каждый год семейного стажа положена выплата в размере 1 тысяча рублей. Сертификаты вручают в юбилейные годы 50, 55 лет и далее.