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Супружеская измена: верен ли муж? VaryVT



Многие женщины, учитывая различные факторы и обстоятельства, начинают сомневаться в верности любимого мужа. Практически каждая задает себе вопрос: «Верен ли мне мой муж?». На пустом месте такие подозрения и сомнения не возникают. Обычно этому предшествует ряд событий и перемен, которые заставляют женщину усомниться преданности спутника жизни.Стоит поговорить отдельно о трех признаках измен, которые помогут уличить супруга в измене.1. Безразличие или чрезмерная заботаЛюбые перемены в поведении мужчины могут стать свидетельством его неверности. Хотя они иногда имеют и другую природу. Но психологи отмечают, что изменники нередко начинают больше внимания уделять второй половине, подсознательно чувствуя вину.Внезапно преподнесенные цветы или подарки, а также нехарактерную для мужа помощь по дому или заботу о семье можно расценивать, как тревожный сигнал.При этом мужчина может проявлять достаточно активный сексуальный интерес к супруге, чего ранее за ним не замечалось. Так он может попытаться устранить мысли жены о постороннем партнере. Часто эта уловка срабатывает.Но крайнее эмоциональное и сексуальное безразличие является более типичным признаком измены. Если мужчина охладел к жене, он может искать сексуальных приключений на стороне.2. Изменение ритма жизни и режимаКогда мужчина начинает вести двойную жизнь, он неизбежно меняет свои привычки, режим работы и отдыха, пытаясь скоординировать все таким образом, чтобы жена не догадалась о вылазках к любовнице или любовницам.Изменник может часто отправляться в командировки, ссылаться на ненормированный график работы. Если семейный бюджет от такой «работы» не страдает, женщины часто не обращают внимания на это и проявляют терпение, гордясь своим работящим мужем.Более заметными и подозрительными может стать изменение привычек. Внезапное желание похудеть, бросить курить или изменить стиль одежды может быть обусловлено желанием угодить своей пассии на стороне, соответствовать ее требованиям.Особенно этот признак характерен для зрелых мужчин, которые заводят романы с юными девушками. Отказ от любимого парфюма и другие изменения должны насторожить супругу.3. Прямые уликиКонечно, самым верным сигналом является обнаружение явных доказательств. Неосторожные ловеласы часто оставляют в квартире или машине дамские принадлежности. Кроме того, сама любовница может оставить какие-либо предметы незаметно для мужчины, чтобы жена узнала о существовании соперницы. Странные находки могут обнаружить себя в карманах куртки или пиджака. Записки, средства контрацепции и многое другое дает понять, что муж неверен.Не стоит забывать и о виртуальном пространстве. Заглянув в переписку мужа, можно найти очень интересные диалоги. Кроме того, в мобильном телефоне также могут быть оставлены какие-либо сообщения.Однако некоторые мужья ведут себя очень осторожно, исправно удаляя переписку и записывая номера подружек под другими именами. Хотя отсутствие диалогов с кем-то из списка друзей в социальной сети также может насторожить.При этом абсолютно верный человек, оказавшись в ситуации постоянного подозрения жены, может пойти на измену «из принципа». Тяжелые разговоры и тотальный контроль не всегда идет на пользу отношениям. Поэтому важно доверять своему мужу.Регулярные измены рано или поздно откроются. Если же мужчина совершил это однажды и тщательно скрыл от супруги, возможно, это больше никогда не повториться и помогло ему понять, что лучше любимой жены нет никого на свете.



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