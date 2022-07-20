Супруга Зеленского попросила США помочь Украине системами ПВО

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, которое бы использовалось для защиты своего дома, чтобы просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — обратилась Зеленская к американским конгрессменам.