Супруга Зеленского попросила США помочь Украине системами ПВО

Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). С таким обращением выступила в Конгрессе США супруга президента Украины Владимира Зеленского — Елена.
«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, которое бы использовалось для защиты своего дома, чтобы просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — обратилась Зеленская к американским конгрессменам.
Зеленская напомнила, что в ближайшее время у американских законодателей начнутся каникулы, поэтому она призвала решить вопрос с поставками Украине ПВО как можно быстрее.
Накануне Зеленскую принимал в Белом доме президент США Джо Байден со своей супругой Джилл. Также жена украинского лидера встречалась с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за непрекращающихся поставок вооружений Украине.