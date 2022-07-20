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Супруга Зеленского попросила США помочь Украине системами ПВО

Супруга Зеленского попросила США помочь Украине системами ПВО
globallookpress/Mohammad Javad Abjoushak

Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). С таким обращением выступила в Конгрессе США супруга президента Украины Владимира Зеленского — Елена.

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, которое бы использовалось для защиты своего дома, чтобы просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — обратилась Зеленская к американским конгрессменам.

Зеленская напомнила, что в ближайшее время у американских законодателей начнутся каникулы, поэтому она призвала решить вопрос с поставками Украине ПВО как можно быстрее.

Накануне Зеленскую принимал в Белом доме президент США Джо Байден со своей супругой Джилл. Также жена украинского лидера встречалась с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за непрекращающихся поставок вооружений Украине.

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RusNewsToday24
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