Супруга погибшего при гастроскопии петербуржца рассказала, что у мужа немели оконечности

В Петербурге при проведении гастроскопии скончались три человека. Жена одного из них рассказала о подробностях процедуры и ее последствиях, сообщил канал РЕН ТВ.

Супругу ранее диагностировали грыжу пищевода. Условием для госпитализации стало прохождение гастроскопии. Пациенту дали выпить специальную контрастную жидкость. Мужчина сразу почувствовал себя плохо. Тем не менее врачи начали делать сложное исследование.

Вскоре мужчину на время отправили домой. Родным пришлось вызывать ему скорую. У него наблюдалось онемение конечностей, а рвало мужчину белым порошком.

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