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Супруга Петросяна Татьяна Брухунова связала чудо с рождением сына

Супруга Петросяна Татьяна Брухунова связала чудо с рождением сына
prt scr youtube.com/ Робинс

Молодая супруга знаменитого комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, как она родила сына.

Брухунова в своем Telegram-канале принялась рассуждать о девушках, чья жизнь отравлена завистью и ненавистью к «мужскому роду». Такие негативные чувства зачастую становятся препятствием на пути к обретению счастья. И лишь избавившись от собственной нетерпимости, она сумела сотворить чудо.

«Когда со мной случилось чудо, и в нашу семью пришёл сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима», — написала Брухунова.

Она отметила, что научилась жить в согласии с самой собой и обрела «дзен», когда избавилась от лишней суеты и научилась прощать.

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RusNewsToday24
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