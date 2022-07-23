Супруга Петросяна Татьяна Брухунова связала чудо с рождением сына

Молодая супруга знаменитого комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, как она родила сына.
Брухунова в своем Telegram-канале принялась рассуждать о девушках, чья жизнь отравлена завистью и ненавистью к «мужскому роду». Такие негативные чувства зачастую становятся препятствием на пути к обретению счастья. И лишь избавившись от собственной нетерпимости, она сумела сотворить чудо.
«Когда со мной случилось чудо, и в нашу семью пришёл сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима», — написала Брухунова.
Она отметила, что научилась жить в согласии с самой собой и обрела «дзен», когда избавилась от лишней суеты и научилась прощать.