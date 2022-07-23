Супруга Петросяна Татьяна Брухунова связала чудо с рождением сына

Брухунова в своем Telegram-канале принялась рассуждать о девушках, чья жизнь отравлена завистью и ненавистью к «мужскому роду». Такие негативные чувства зачастую становятся препятствием на пути к обретению счастья. И лишь избавившись от собственной нетерпимости, она сумела сотворить чудо.