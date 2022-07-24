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Супруга Игоря Николаева Проскурякова заметно помолодела на фоне новостей о разводе

Супруга Игоря Николаева Проскурякова заметно помолодела на фоне новостей о разводе
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно «похорошела», отмечают пользователи Сети. Интерес к паре подогревается слухами о том, что пара может развестись, передает портал «Экспресс газета».

Отметим, что в Сети регулярно появляются новости о том, что Николаев и Проскурякова могут расстаться — якобы в семейную идиллию влез еще один человек. Сама певица никак не комментирует эти новости и, как и прежде, активно работает.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Артистка опубликовала в соцсетях новую фотографию, которая вызвала немалый интерес у фанатов — они отметили, что Проскурякова стала выглядеть моложе, сильно изменившись.

«Даже если для роли, с этим цветом волос Вы на самом деле выглядите молоденькой девчушкой»;«Даже в лице изменилась», — пишут подписчики.

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