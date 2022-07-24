Супруга Игоря Николаева Проскурякова заметно помолодела на фоне новостей о разводе

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно «похорошела», отмечают пользователи Сети. Интерес к паре подогревается слухами о том, что пара может развестись, передает портал «Экспресс газета».
Отметим, что в Сети регулярно появляются новости о том, что Николаев и Проскурякова могут расстаться — якобы в семейную идиллию влез еще один человек. Сама певица никак не комментирует эти новости и, как и прежде, активно работает.
Артистка опубликовала в соцсетях новую фотографию, которая вызвала немалый интерес у фанатов — они отметили, что Проскурякова стала выглядеть моложе, сильно изменившись.
«Даже если для роли, с этим цветом волос Вы на самом деле выглядите молоденькой девчушкой»;«Даже в лице изменилась», — пишут подписчики.