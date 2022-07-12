Супруга Гарика Мартиросяна с иронией рассказала о «разводе» с мужем

По информации источника, некоторое время назад Мартиросяна подозревали в романе со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной. Поклонники не переставали говорить о том, что шоумен собирается бросить свою супругу Жанну ради артистки. Однако данная информация вскоре была опровергнута.