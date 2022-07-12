Новости0

Супруга Гарика Мартиросяна с иронией рассказала о «разводе» с мужем

Супруга Гарика Мартиросяна с иронией рассказала о «разводе» с мужем
Сергей Бобылев/ТАСС

Вокруг отношений шоумена Гарика Мартиросяна с его супругой Жанной стало ходить много слухов. СМИ приписывают звезде Comedy Club романы с красотками отечественного шоу-бизнеса. Недавно жена комика прокомментировала домыслы о разводе, передает СТ news.

По информации источника, некоторое время назад Мартиросяна подозревали в романе со звездой шоу «Однажды в России» Яной Кошкиной. Поклонники не переставали говорить о том, что шоумен собирается бросить свою супругу Жанну ради артистки. Однако данная информация вскоре была опровергнута. 

Но в последнее время подозрения о разладе отношений в семье комика вновь появились в новостной повестке. Однако сама Жанна относится к подобной информации с юмором. 

«Не знаю, Гарик, к сожалению, уже спит. Утром проснется, и я обязательно у него спрошу и отпишусь вам!», — прокомментировала ситуацию супруга шоумена. 

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Ирина Винер объяснила, как развод с Усмановым отразится на ее работе в гимнастике.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.