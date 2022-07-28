Супруга экс-канцлера Германии Шредера опровергла его слова об отдыхе в Москве

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву не ради отдыха. Этой информацией поделилась его супруга Со Ен Шредер-Ким.
Шредера в российской столице заметил корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер в комментарии СМИ назвал Москву прекрасным городом и сообщил, что приехал отдохнуть.
«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — цитирует супругу Шредера издание Der Spiegel.
Ранее о визите Шредера в Москву высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не исключил, что иностранный гость будет контактировать с российским руководством во время поездки.