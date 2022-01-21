Супруга бывшего судьи Янгулбаева отрицает применение к ней насилия полицейскими

Жена бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева сообщила, что правоохранители не применяли к ней насилия. Об этом она заявила в разговоре с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Солтаевым.

Ранее СМИ распространили информацию о попытке похищения в Нижегородской области экс-судьи Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой. Адвокат Наталья Добронравова рассказала, что жену Янгулбаева увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся полицейскими. Затем глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что правоохранители действовали в соответствии с процессуальным законодательством РФ и предварительно согласовали действия с коллегами на местах.

Мусаева опровергла информацию о применении насилия сотрудниками полиции.

«Полицейские купили лекарства. Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяли», — рассказала она.

По словам омбудсмена, оперативники выехали в Нижегородскую область после вынесения следователем постановления о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «фантастической» историю о похищении супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщило издание argumenti.ru.

загрузка...