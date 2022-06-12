Супруга Алексея Панина сообщила о смерти диджея Yulia Yzi

Супруга эпатажного актера Алексея Панина Ева Тарлакян сообщила о смерти подруги Юлии Федоровой, которая известна как диджей Yulia Yzi. Что стало причиной кончины женщины, она раскрывать не стала.
Тарлакян за день до смерти подруги сообщила о ее проблемах. Судя по посту, диджею стало плохо, ее состояние было на грани. Супруга Панина молилась за подругу и верила, что она выкарабкается. Но закончилось все летальным исходом.
«Я не могу поверить в это. Как мне будет тебя не хватать. Мы же вот только болтали, скучали, планировали, как поедем, как потанцуем, ты была полна жизни. Покойся с миром, моя нежная и такая любящая девочка!» — написала Тарлакян в соцсетях.
Что именно произошло в жизни Федоровой, она не сообщила. Жена Панина сопроводила публикацию фотографиями подруги.