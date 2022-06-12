Супруга Алексея Панина сообщила о смерти диджея Yulia Yzi

«Я не могу поверить в это. Как мне будет тебя не хватать. Мы же вот только болтали, скучали, планировали, как поедем, как потанцуем, ты была полна жизни. Покойся с миром, моя нежная и такая любящая девочка!» — написала Тарлакян в соцсетях.