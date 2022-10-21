Супруг погибшей в ДТП с Большовой мог оставить женщину на дороге

Актриса Анна Большова насмерть сбила Олесю Борисенко, которую перед трагедией мог оставить на дороге ее супруг.
Большова стала участницей трагического ДТП. Артистка сама вызвала скорую помощь и полицию, но женщина скончалась до приезда медиков. Очевидцы сообщают, что супруг погибшей оставил ее рядом с местом, где произошел смертельный инцидент.
Telegram-канал SHOT уточнил, что Борисенко жила с мужем в Обнинске. В Грачевку приезжала в гости к родственникам. У погибшей остались двое детей, которых пока забрали к себе родственники.