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Супруг погибшей в ДТП с Большовой мог оставить женщину на дороге

Какое наказание грозит Анне Большовой за смертельное ДТП
Global Look Press | Evguenii Matveev/Russian Look

Актриса Анна Большова насмерть сбила Олесю Борисенко, которую перед трагедией мог оставить на дороге ее супруг.

Большова стала участницей трагического ДТП. Артистка сама вызвала скорую помощь и полицию, но женщина скончалась до приезда медиков. Очевидцы сообщают, что супруг погибшей оставил ее рядом с местом, где произошел смертельный инцидент.

Telegram-канал SHOT уточнил, что Борисенко жила с мужем в Обнинске. В Грачевку приезжала в гости к родственникам. У погибшей остались двое детей, которых пока забрали к себе родственники.

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