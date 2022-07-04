Супруг Лаймы Вайкуле подтвердил громкие слухи о долгах певицы

Латвийская певица Лайма Вайкуле до недавнего времени вела достаточно закрытый образ жизни и не делилась личной информацией. Однако недавно исполнительница попала в центр внимания после того, как в Сети и во многих материалах СМИ стала появляться информация о неприятностях со здоровьем звезды, а также ее бизнес-долга, передает StarHit.
По информации источника, сразу несколько изданий сообщили, что Вайкуле недавно произошел рецидив онкологической болезни, в результате чего звезда была вынуждена улететь в Соединенные Штаты и пройти агрессивное лечение.
Вместе с тем, СМИ сообщили, что у фирмы Вайкуле обнаружились весьма крупные долги —порядка 5 000 евро.
В этой связи, супруг исполнительницы Андрей Латковский высказался на этот счет, не став отрицать факта наличия задолженностей у жены, однако не сообщил каких-либо подробностей возникновения этого долга.
«Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю. Но этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию. Лайма и знать не знает про это все», — рассказал супруг Лаймы журналистам.
Ранее «Народные Новости» сообщали Филипп Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле после слухов о ее болезни.