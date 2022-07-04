Супруг Лаймы Вайкуле подтвердил громкие слухи о долгах певицы

Латвийская певица Лайма Вайкуле до недавнего времени вела достаточно закрытый образ жизни и не делилась личной информацией. Однако недавно исполнительница попала в центр внимания после того, как в Сети и во многих материалах СМИ стала появляться информация о неприятностях со здоровьем звезды, а также ее бизнес-долга, передает StarHit.