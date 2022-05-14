суперточный макет смартфона сравнили с iPhone 13 Pro Max

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Автор с YouTube-канала Unbox Therapy опубликовал видеоролик, в котором он демонстрирует макет iPhone 14 Pro Max. Блогер утверждает, что это суперточная копия грядущего смартфона, которая выгодно отличается от дешёвых китайских макетов, используемых производителями чехлов.

В ролике макет iPhone 14 Pro Max сравнили со смартфоном iPhone 13 Pro Max. По дизайну задней панели особых изменений сходу не рассмотреть. Новый смартфон будет немного толще из-за увеличенного блока основной камеры.





Apple стремится увеличить разрыв между непрофессиональными и профессиональными моделями, поэтому ожидается, что датчик камеры разрешением 48 Мп будет использоваться в более дорогих моделях вместе с дисплеем ProMotion с частотой 120 Гц.

Главные отличия iPhone 14 Pro Max от iPhone 13 Pro Max находятся спереди. Новый смартфон откажется от чёлки в пользу двух вырезов, в которых расположатся камера и элементы системы Face ID.

Сразу несколько инсайдеров уже подтвердили, что iPhone 14 Pro Max будет предлагаться по цене от 1200 долларов.

Презентация iPhone 14 ожидается в начале сентября.