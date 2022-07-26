Суперспособности знаков зодиака: у кого есть сверхсила©

Астрологи утверждают, что суперспособности знаков зодиака их уже давно не удивляют. У них было много времени, чтобы изучить все знаки и сделать вывод о тех, кто какой сверхсилой обладает. Это можно называть способностями, совпадением или интуицией, но закономерность действительно существует.
К счастью или к сожалению, но такими силами обладает не каждый знак зодиака. Астрологи уверяют, что есть только 3 знака из 12, которые отличаются необычным даром. Проверь, есть ли у вас суперспособность по знаку зодиака?
Суперспособности знаков зодиака: 3 знака, которые обладают даром
Рыбы
За представителями этой водной стихии астрологи заметили склонность к телепатии! Рожденные под знаком Рыб обладают развитой фантазией и глубоким внутренним миром. Они на подсознательном уровне складывают свое мнение о человеке не по его словам и поступкам, а по мимике, жестам, еле уловимым интонациям. То есть, не узнают, а действительно «чувствуют» человека. Рыбы с легкостью разгадывают тайные замыслы людей, их истинные намерения и чувства. Конечно, лучше всего это получается с теми, кого Рыб знают долго и хорошо: с родственниками, друзьями, партнерами.
Скорпион
Эзотерики утверждают, что у представителей этого знака зодиака есть способность считывать информацию с астрального тела человека. Поэтому не стоит удивляться, если Скорпионы с легкостью поразят вас фактами, которых не знает о человеке никто. Безусловно, представители водной стихии иногда намеренно, а иногда неосознанно могут манипулировать известными им знаниями. Врать Скорпионам бесполезно: они видят людей насквозь.
Стрелец
Среди представителей этого знака, как утверждают астрологи, тоже очень часто встречаются телепаты. Однако Стрельцы могут «чувствовать» исключительно близких людей. Благодаря эмоциональной связи, которая возникает между Стрельцами и их родными, они могут понять состояние человека без слов. Из-за такой суперспособности представителей этой огненной стихии считают тонкими эмпатами. Близким людям очень легко со Стрельцами: нет надобности объяснять свои чувства и мотивы поступков.
Важно правильно использовать ваши способности. Если вы запросто чувствуете переживания других людей, возможно, вам подойдет работа психолога или социального работника. Если вы чувствуете ложь, попробуйте себя в роли полицейского или детектива. И не огорчайтесь, если не нашли свой знак в этом списке. У каждого человека есть особый дар, главное — его найти!
Фото на превью: depositphotos.com.
The post Суперспособности знаков зодиака: у кого есть сверхсила appeared first on Со Вкусом.