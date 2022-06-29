SuperJob: каждый второй житель Магнитогорска планирует пройти курсы или тренинги

Потребность населения Магнитогорска в повышении квалификации оценили аналитики российского сервиса по поиску работы.
Оказалось, что 51% жителей города намерены самостоятельно пройти курсы или тренинги в течение 2022 года. Причем без помощи работодателя.
Самой распространенной целью обучения магнитогорцы назвали улучшение профессиональных навыков. Такое мнение высказали 47% опрошенных.
Порядка 22% планируют работать над компетенциями для саморазвития или смены места работы. Остальные 10% хотят больше зарабатывать, а 12% — двигаться вверх по карьерной лестнице, передает «Вечерний Магнитогорск» со ссылкой на исследование SuperJob.
Участниками опроса стали 3 тыс. человек. В качестве респондентов выступили представители экономически активного населения города.