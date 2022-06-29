SuperJob: каждый второй житель Магнитогорска планирует пройти курсы или тренинги

Порядка 22% планируют работать над компетенциями для саморазвития или смены места работы. Остальные 10% хотят больше зарабатывать, а 12% — двигаться вверх по карьерной лестнице, передает «Вечерний Магнитогорск» со ссылкой на исследование SuperJob.