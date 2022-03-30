SuperJob: каждый пятый россиянин предпочел провести отпуск дома

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Каждый пятый житель России заявил, что в этом году планирует
провести отпуск дома. Соответствующие сведения следуют из результатов опроса
сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом 18% граждан сообщили, что считают наиболее
оптимальным местом для отдыха дачу, а 12% предпочли провести выходные «на любом
море». По мнению 4% россиян, этим летом лучше вообще не брать отпускные дни,
передает РИА Новости.
«По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил
аналогичное исследование, почти на треть снизилось число тех, кто считает, что
отпуск лучше провести дома», — добавили аналитики.
Исходя из комментариев пользователей, причиной такой
тенденции стало послабление противоэпидемических ограничений в стране. При этом
количество сторонников открытых зарубежных направлений снизилось.