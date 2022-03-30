SuperJob: каждый пятый россиянин предпочел провести отпуск дома

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

pixabay.com

Каждый пятый житель России заявил, что в этом году планирует
провести отпуск дома. Соответствующие сведения следуют из результатов опроса
сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом 18% граждан сообщили, что считают наиболее
оптимальным местом для отдыха дачу, а 12% предпочли провести выходные «на любом
море». По мнению 4% россиян, этим летом лучше вообще не брать отпускные дни,
передает РИА Новости.

«По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил
аналогичное исследование, почти на треть снизилось число тех, кто считает, что
отпуск лучше провести дома», — добавили аналитики.

Исходя из комментариев пользователей, причиной такой
тенденции стало послабление противоэпидемических ограничений в стране. При этом
количество сторонников открытых зарубежных направлений снизилось.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »