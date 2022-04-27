SuperJob: большинство россиян воспринимают День Победы как личный праздник

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День Победы является официальным государственным праздником. Однако, как выяснил сервис SuperJob, для большинства россиян он также важен, как и Новый год.
Как признались опрошенные, эти даты они воспринимают как личные праздники. У 53% россиян подобные эмоции вызывает 8 Марта, а у 47% — 23 Февраля. Среди вариантов также было Рождество Христово и Праздник весны и труда. Результаты опроса передает RT.
«Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 Мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины», — добавили аналитики.
Перечисленные праздники, как выяснил сервис, более значимы для людей старше 45 лет. При этом День России и День народного единства чаще отмечают опрошенные в возрасте от 34 до 44 лет. Большинство проводят праздники дома. Около одного процента признались, что ездят за границу или на рыбалку.