SuperJob: большинство россиян воспринимают День Победы как личный праздник

Перечисленные праздники, как выяснил сервис, более значимы для людей старше 45 лет. При этом День России и День народного единства чаще отмечают опрошенные в возрасте от 34 до 44 лет. Большинство проводят праздники дома. Около одного процента признались, что ездят за границу или на рыбалку.