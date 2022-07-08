Суперфлагман Xiaomi 12S Ultra поступил в свободную продажу по всем каналами в Китае

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После того как вчера магазин Jingdong начал продавать первые смартфоны Xiaomi 12S Ultra, сегодня начались официальные продажи новинки в Китае по всем каналами.

Базовая версия устройства, оснащённая 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стоит 895 долларов. Версия с 12 оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 970 долларов, а старшая версия, с 12/512 ГБ, стоит 1040 долларов.





Самой большой изюминкой Xiaomi Mi 12S Ultra является то, что он оснащен однодюймовым сенсором IMX989 разрешением 50 Мп, разработанным совместно с Sony. Размер пикселя составляет 3,2 мкм, что обеспечивает превосходную способность подавления шума, большой динамический диапазон и отличную детализацию. Все три задних объектива поддерживают запись видео 8K.

Xiaomi Mi 12S Ultra оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 3200 x 1440 пикселей с люминесцентным материалом E5, общей яркостью 1000 кд/м2, пиковой яркостью 1500 кд/м2, плотностью 522 пикселя на дюйм. Он поддерживает интеллектуальную частоту обновления от 1до 120 Гц.





Xiaomi Mi 12S Ultra оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. и аккумулятором на 4860 мА•ч. Смартфон поддерживает 67-ваттную проводную зарядку, беспроводную мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.