Super Express: власти Польши усилили охрану экс-президента Валенсы после его угроз в адрес РФ

Экс-глава республики ранее сообщил, что необходимо сократить население РФ до 50 миллионов человек. Свое предложение он мотивировал тем, что «расчленение» страны станет основой безопасности в мире. После этого, как передает издание, политику начали поступать угрозы якобы с территории России.