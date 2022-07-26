Новости0

Super Express: власти Польши усилили охрану экс-президента Валенсы после его угроз в адрес РФ

Super Express: власти Польши усилили охрану экс-президента Валенсы после его угроз в адрес РФ
globallookpress/Michal Fludra

Польское руководство усилило охрану бывшего президента страны Леха Валенсы после его угроз в адрес России, пишет таблоид Super Express.

Экс-глава республики ранее сообщил, что необходимо сократить население РФ до 50 миллионов человек. Свое предложение он мотивировал тем, что «расчленение» страны станет основой безопасности в мире. После этого, как передает издание, политику начали поступать угрозы якобы с территории России.

Ранее телеканал RT сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание Леха Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.

лех валенса охрана Польша угрозы
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.