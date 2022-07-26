Super Express: власти Польши усилили охрану экс-президента Валенсы после его угроз в адрес РФ

Польское руководство усилило охрану бывшего президента страны Леха Валенсы после его угроз в адрес России, пишет таблоид Super Express.
Экс-глава республики ранее сообщил, что необходимо сократить население РФ до 50 миллионов человек. Свое предложение он мотивировал тем, что «расчленение» страны станет основой безопасности в мире. После этого, как передает издание, политику начали поступать угрозы якобы с территории России.
Ранее телеканал RT сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание Леха Валенсы о России рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.