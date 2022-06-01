Super AMOLED 7,6 дюйма, 120 Гц, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4400 мА·ч, водозащита и Android 12. Массовое производство компонентов Samsung Galaxy Z Fold4 стартовало

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Компания Samsung Electronics начала массовое производство компонентов для своего складного смартфона с гибким экраном нового поколения — Galaxy Z Fold4.



Неофициальный рендер

Об этом сообщил авторитетный сетевой информатор Роланд Квандт (Roland Quandt) с внушительным послужным списком достоверных утечек. Официальный дебют Samsung Galaxy Z Fold4 при этом ожидается в августе.

На производство Galaxy Z Fold4 уйдет много времени. Это, безусловно, один из самых сложных в производстве смартфонов. Шарнир — одна из самых важных деталей, которую сложно изготовить, поскольку имеет много движущихся частей и высокие требования к точности сборки.

Ранее в сети появились подробные характеристики Galaxy Z Fold4 — внутренний гибкий экран Super AMOLED с диагональю 7,6 дюйма, разрешением QXGA+ и кадровой частотой 120 Гц, наружный дисплей AMOLED с диагональю 6,2 дюйма, разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц, основная тройная камера (50, 12 и 12 Мп), камеры на 10 и 16 Мп в экранах, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ или 16 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, стереодинамики, защита от воды (IP68), операционная система Android 12 с интерфейсом One UI 4, поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC, стилуса S Pen.