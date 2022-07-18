Super AMOLED 2K 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, 50+50 Мп, 5000 мА•ч и 65 Вт. «Бумажный» хитовый флагман Realme GT2 Pro уже можно купить в России

Китайская компания Realme собирается торжественно представить на российском рынке свой флагманский смартфон Realme GT2 Pro 19 июля. Однако новинку уже можно найти у официальных ретейлеров.





На российском сайте Realme прямых продаж не ведётся, покупателей перенаправляют в онлайн-магазины партнёров, среди которых — «Связной», DNS и «МегаФон». На этих площадках уже начались продажи Realme GT2 Pro. Речь идёт не о предварительных заказах, а о непосредственной покупке с самовывозом или доставкой в этот же день. У «Связного» даже есть экспресс-доставка за полчаса.

Realme GT2 Pro предлагается российским пользователям по цене 89 990 рублей за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.





В Китае Realme GT2 и Realme GT2 Pro сразу оказались настоящим хитом — за 3 минуты было продано смартфонов более чем на 30 млн долларов.

Среди особенностей Realme GT2 Pro — «бумажный» дизайн от японского мастера Наото Фукасавы, 6,7-дюймовый экран Super AMOLED разрешением 2K (3216 x 1440 пикселей) с частотой обновления изображения 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки 65 Вт, флагманская SoC Snapdragon 8 Gen 1, тройная основная камера (50, 50 и 2 Мп), селфи-камера на 32 Мп, NFC, операционная система Android 12 с фирменно оболочкой Realme UI 3.0.