Super AMOLED, 120 Гц и 5000 мА·ч. Samsung Galaxy M53 5G прибыл в Европу заметно дешевле, чем ожидалось

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Компания Samsung Electronics начала принимать заказы на новый смартфон Samsung Galaxy M53 5G в Европе.





Модель была представлена для международного рынка в начале апреля, но на тот момент sam не указала расценок на новинку. Затем в сети появились неофициальные цены для европейского рынка — 470 евро за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти и 520 евро за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.

Тем не менее смартфон оказался дешевле ожидаемого. В Германии его предлагают сейчас для заказа по цене от 419 евро за младшую версию. Поставки должны начаться уже завтра, 29 апреля.





Среди характеристик Samsung Galaxy M53 5G — 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц, фронтальная камера на 32 Мп, основная четверная камера с главным датчиком на 108 Мп, однокристальная система MediaTek Dimensity 900, аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, операционная система Android 12 с оболочкой One UI 4.1.

