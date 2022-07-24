Sun: спецназ из Британии готовил военнослужащих ВМС Украины к высадке на остров Змеиный

Британские военные инструкторы обучали ВСУ навыкам обращения с подводными носителями, с помощью которых они высадились на остров Змеиный. Об этом сообщило издание The Sun on Sunday.
По сведениям источника газеты, бойцы Особой лодочной службы ВМС Великобритании обучали военных 73-го морского центра специального назначения в Очакове.
«Там служат крепкие ребята, но им не хватало нашей подготовки и спецтехники. Результатом участия Великобритании в подготовке украинских военных стал захват Змеиного», — рассказал источник из военных британской армии.
Пловцам 73-го морского центра удалось высадиться на Змеином 7 июля, но попытку установить там украинский флаг прервали удары ВКС РФ, уничтожившие часть украинских военных.