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Sun: спецназ из Британии готовил военнослужащих ВМС Украины к высадке на остров Змеиный

Sun: спецназ из Британии готовил военнослужащих ВМС Украины к высадке на остров Змеиный
pxhere.com

Британские военные инструкторы обучали ВСУ навыкам обращения с подводными носителями, с помощью которых они высадились на остров Змеиный. Об этом сообщило издание The Sun on Sunday.

По сведениям источника газеты, бойцы Особой лодочной службы ВМС Великобритании обучали военных 73-го морского центра специального назначения в Очакове.

«Там служат крепкие ребята, но им не хватало нашей подготовки и спецтехники. Результатом участия Великобритании в подготовке украинских военных стал захват Змеиного», — рассказал источник из военных британской армии.

Пловцам 73-го морского центра удалось высадиться на Змеином 7 июля, но попытку установить там украинский флаг прервали удары ВКС РФ, уничтожившие часть украинских военных.

Британия ВКС РФ ВСУ остров змеиный спецназ Украина
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