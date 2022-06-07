Sulzer Pumps: санкции против России обернутся экологической катастрофой на Балтике

Сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек считает, что введенные Польшей санкции против РФ могут привести к экологической катастрофе в Балтийском море.
Дудек в интервью польскому порталу Onet.pl, польское руководство запретило деятельность 35 фирм якобы за связи с российским капиталом, в том числе и его компанию Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая занимается очисткой канализационных стоков.
По словам Дудека, очистные сооружения его компании работают безостановочно более десяти лет, и внезапная остановка агрегатов может привести к серьезному загрязнению Балтийского моря. Ситуация складывается опасная: фирме заблокировали топливные карты, машины забрала лизинговая компания, а телефоны вскоре вообще отключат из-за неуплаты.
«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», — подчеркнул Дудек.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.