Сукачев описал отношение к ситуации на Украине словами из песни Макаревича

Певец Гарик Сукачев решил развеять все сомнения по поводу своего отношения к происходящему на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Исполнитель опубликовал собственную фотографию, на которой хорошо видна татуировка на его груди, гласящая: «Родина или смерть». Снимок он подписал словами из песни лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.
«Есть на свете вещь, которую никак я не могу понять: чем у человека меньше слов, тем громче будет он кричать. Если человеку будет, что сказать, — он лучше промолчит. И лишь только тот, кому нечего сказать, громче всех кричит», — написал артист.
Сукачев выразил надежду, что теперь, после публикации красноречивого фото, он «ответил на все вопросы».
Подписчики музыканта тепло приветствовали его признание. В комментариях они написали, что давно ждали, когда кумир выскажется на тему, волнующую каждого россиянина и патриота.
«Спасибо, Игорь Иванович. Для меня важно было это услышать»;
«Очень мудрый ответ!»;
«Игорь Иванович, спасибо. Очередной раз не разочаровал!»;
«Игорь Иванович – настоящий русский мужчина! Уважение», — написали пользователи Telegram.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Андрей Макаревич покинул Россию и переехал с женой в Израиль. Артист регулярно критикует действия Москвы и критически высказывается о поддержавших спецоперацию гражданах РФ. Музыкант отмечал, что вернется на родину только тогда, когда она станет «нормальной».