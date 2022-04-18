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    Судно с россиянами на борту попало в тяжелую ситуацию у берегов Мавритании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Судно с россиянами на борту попало в тяжелую ситуацию у берегов Мавритании

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    pixabay.com

    Рыболовный траулер Archimedes, на борту которого находятся
    граждане РФ, оказался в тяжелом положении возле берегов Мавритании. Об этом
    сообщают в калининградском отделении РПСМ.

    На корабле заканчивается топливо, а средств для пополнения
    запасов у экипажа нет. Вместе с этим владелец судна перестал выходить на связь,
    что осложняет ситуацию. Команда намерена покинуть корабль и добраться до родины
    своим ходом.

    «В пятницу на судне заканчивается топливо. …Они (члены
    экипажа) уже собирают деньги (на дорогу) по родственникам и друзьям», – заявили
    в РПСМ.

    Недавно Минобороны России сообщило,
    что украинские военные продолжают удерживать иностранные корабли в портах
    страны. Всего запертыми оказались 70 судов из 18 государств.

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