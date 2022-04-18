Судно с россиянами на борту попало в тяжелую ситуацию у берегов Мавритании

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Рыболовный траулер Archimedes, на борту которого находятся
граждане РФ, оказался в тяжелом положении возле берегов Мавритании. Об этом
сообщают в калининградском отделении РПСМ.
На корабле заканчивается топливо, а средств для пополнения
запасов у экипажа нет. Вместе с этим владелец судна перестал выходить на связь,
что осложняет ситуацию. Команда намерена покинуть корабль и добраться до родины
своим ходом.
«В пятницу на судне заканчивается топливо. …Они (члены
экипажа) уже собирают деньги (на дорогу) по родственникам и друзьям», – заявили
в РПСМ.
Недавно Минобороны России сообщило,
что украинские военные продолжают удерживать иностранные корабли в портах
страны. Всего запертыми оказались 70 судов из 18 государств.
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