Судимый психопат два месяца насиловал школьницу на севере Петербурга

В полицию обратился житель Северной столицы. Петербуржец заявил об изнасиловании его 13-летней дочери психически больным мужчиной. Об этом пишет Neva.Today.
По словам отца школьницы, педофил познакомился с его дочерью в социальных сетях. С 1 июня по 1 августа прошлого года злоумышленник надругался над школьницей в квартире на проспекте Художников.
При проверке выяснилось, что ранее мужчина был судим за кражу. Кроме того, он проходил принудительное психиатрическое лечение на протяжении года.
К настоящему моменту извращенец задержан. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Сейчас он находится в изоляторе.