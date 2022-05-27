Судебные приставы Петербурга возбудили 834 тыс. производств по долгам за четыре месяца

Кашина отметила, что при решении вопросов о взыскании долгов учитывается баланс интересов должника и взыскателя. По ее словам, «нельзя забывать о правах другой стороны, в чью пользу ранее было вынесено решение суда». Также не стоит забывать, что право граждан на сохранение прожиточного минимума при взыскании долга теперь закреплено законодательно, добавила представитель ФССП.