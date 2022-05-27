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Судебные приставы Петербурга возбудили 834 тыс. производств по долгам за четыре месяца

Судебные приставы Петербурга возбудили 834 тыс. производств по долгам за четыре месяца
Виталий Невар/ТАСС

Судебные приставы Санкт-Петербурга возбудили 834 тыс. исполнительных производств по долгам за первые четыре месяца 2022 года. За аналогичный период в 2021 году сотрудники ведомства зарегистрировали 552 тыс. подобных случаев. 

О росте количества должников в Северной столице «Петербургскому дневнику» рассказала заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу Кристина Кашина. Чиновник обратила внимание на то, что ФССП идет гражданам навстречу, учитывая непростую экономическую обстановку в стране и мире. 

Кашина отметила, что при решении вопросов о взыскании долгов учитывается баланс интересов должника и взыскателя. По ее словам, «нельзя забывать о правах другой стороны, в чью пользу ранее было вынесено решение суда». Также не стоит забывать, что право граждан на сохранение прожиточного минимума при взыскании долга теперь закреплено законодательно, добавила представитель ФССП. 

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