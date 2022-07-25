Судебные приставы обязали Ксению Собчак выплатить 220 тысяч рублей

Российская журналистка Ксения Собчак уже второй раз за лето оказалась в черном списке судебных приставов. Рекламное агентство «Джун энд Джулай» ее собственности не выплачивает налоги.
Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», предыдущий долг был закрыт в июне на сумму 86 тысяч рублей. Теперь телеведущей предстоит выплатить 220 тысяч рублей.
При этом Собчак принадлежит 51% компании «Джун энд Джулай», ее партнерше Юлии Прудько – 49%. Долг начислен еще 1 июля, но до сих пор остается не закрытым.
В настоящее время Собчак находится за границей со своей семьей. Ее точное местонахождение неизвестно, однако поклонники считают, что она проводит лето на вилле дизайнера Яны Расковаловой в Сардинии.