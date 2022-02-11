Судебное противостояние PGNiG и «Газпрома» привело к новому иску

Энергетическая компания из Польши PGNiG прокомментировала требование «Газпрома» об арбитраже.

Российский газовый холдинг инициирует арбитражное разбирательство в Стокгольме с PGNiG по поводу стоимости поставляемого природного газа. Польская компания решила подать встречный иск о снижении цены.

«11 февраля компания ответила на требования "Газпрома", в котором просит отклонить претензии "Газпрома" как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные», — отмечается в сообщении пресс-службы концерна.

Кроме того, председатель правления PGNiG Павел Маевский подчеркнул, что компания будет продолжать требовать отклонения претензий «Газпрома».

PGNiG в 2011 году, а также в 2015 году использовала право арбитража по ямальскому контракту. Разбирательство стартовало в 2015 году. Через пять лет арбитражный суд изменил ценовую формулу и удовлетворил требования польской стороны.

Представители «Газпром» ранее подтверждали, что подали иск против PGNiG и совместного с ним предприятия EuRoPol Gaz. Слушания по делу стартовали 8 февраля.

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