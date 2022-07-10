Судьбы людей, горячие точки и реальность передовой: исповедь военного корреспондента

— Существуют базовые стандарты BBC, то есть базовые стандарты этики освещения военных конфликтов — это работа с обеих сторон и выражение нейтральной позиции, однако эти стандарты никто не соблюдает. Тем более, на войне, которая идет у тебя дома, но эти стандарты не соблюдает и само BBC — это как некая декларация. Если говорить, о маркировке (синих бронежилетах), то это зависит от боевой обстановки. Например, на Украине это работает очень плохо. Есть в профессиональной этике военного корреспондента такая важная вещь, как этика отношений с военными. То есть дают снимать, но ты не должен навредить, не должен показать привязке к местности, навести артиллерию и раскрыть секретные данные, даже если они случайно попадают тебе в кадр.