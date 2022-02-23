Суданский политик поддержал решение России о признании республик Донбасса

Суданский политик поддержал решение России о признании республик Донбасса Новости
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Первый замглавы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло поддержал решение президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Мы надеемся, что удастся избежать любой войны, что этот вопрос можно будет решить дипломатическим путем. Россия имеет право защищать своих граждан, где бы они ни находились, в любой точке мира», — пояснил Дагло.

Ранее решение российского лидера поддержали в Сирии, Сербии, Центральноафриканской Республике, Южной Осетии и Абхазии.

Дагло находится в Москве с официальным визитом в сопровождении других суданских чиновников и министров. Подобные действия политика в столь непростое время могут говорить о том, что в Судане понимают важность дружбы с Россией. В интервью он отметил, что рад находиться с визитом в Москве.

 
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