Суд вынес приговор челябинскому «минеру»

По данным

регионального ФСБ, 39-летний челябинец, в октябре 2021 года в состоянии

алкогольного опьянения сообщивший о минировании жилого дома, признан Курчатовским

районным судом Челябинска виновным в заведомо ложном сообщении об акте

терроризма, сообщает «Полит74.RU».