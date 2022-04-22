Суд вынес приговор челябинскому «минеру»

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В УФСБ
России по Челябинской области прояснили дальнейшую судьбу задержанного в прошлом году телефонного террориста.
По данным
регионального ФСБ, 39-летний челябинец, в октябре 2021 года в состоянии
алкогольного опьянения сообщивший о минировании жилого дома, признан Курчатовским
районным судом Челябинска виновным в заведомо ложном сообщении об акте
терроризма, сообщает «Полит74.RU».
Уточняется, что за совершение преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 207 УК России, суд приговорил правонарушителя к 1 году 6 месяцам
ограничения свободы.
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