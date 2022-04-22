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    Суд вынес приговор челябинскому «минеру»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Суд вынес приговор челябинскому «минеру»

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    pexels.com EKATERINA BOLOVTSOVA

    В УФСБ
    России по Челябинской области прояснили дальнейшую судьбу задержанного в прошлом году телефонного террориста.

    По данным
    регионального ФСБ, 39-летний челябинец, в октябре 2021 года в состоянии
    алкогольного опьянения сообщивший о минировании жилого дома, признан Курчатовским
    районным судом Челябинска виновным в заведомо ложном сообщении об акте
    терроризма, сообщает «Полит74.RU».

    Уточняется, что за совершение преступления, предусмотренного
    частью 1 статьи 207 УК России, суд приговорил правонарушителя к 1 году 6 месяцам
    ограничения свободы.

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