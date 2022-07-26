Суд встал на сторону Хейли Бибер в деле о плагиате

Хейли Бибер

В июне на Хейли Бибер подали в суд дизайнеры, создавшие в 2014 году бренд одежды Rhode NYC. Поводом стала презентация собственной косметической марки Хейли, которой модель дала почти такое же название — Rhode.

Знаменитость обвиняют в плагиате: владельцы модной марки обратились в суд с просьбой запретить Бибер использовать название, поскольку в соцсетях уже началась путаница.

Пока что суд на стороне Хейли. Судья отклонил ходатайство дизайнеров о предварительном запрете использования названия — в частности, они требовали удалить 17-минутный фильм под названием The Making of Rhode, где Бибер рассказывает о создании своего бьюти-бренда.

При этом владельцы марки Rhode NYC продолжают надеяться на победу в суде. Представитель дизайнеров Фиби Викерс и Пурны Хатау сообщил прессе:

Процесс продолжается. Данное решение суда — это просто отказ судьи запретить Хейли Бибер использовать название нашего бренда на то время, пока длятся разбирательства. Предварительное постановление, которого мы добивались, выносится крайне редко, поэтому такой исход был ожидаем.

Мы по-прежнему уверены в своей победе. Rhode — наше название, мы его придумали, оно защищено законом штата и федеральным законом. Мы просим Хейли достигать своих целей без использования названия нашего бренда, который мы создавали на протяжении последних девяти лет.

Ранее Викерс и Хатау заявили, что желают Бибер успехов в бизнесе, однако призывают ее назвать свою марку как-то иначе. По словам дизайнеров, представители модели четыре года назад пытались выкупить у них название, но получили отказ.

Команда Хейли считает использование названия Rhode законным, так как бренд звезды зарегистрирован как косметическая компания, а Rhode NYC — как производитель одежды. Выбор именно такого названия представители Бибер объясняют тем, что Роуд (Rhode) — второе имя модели.